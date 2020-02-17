مظاهرة في باريس ضد تعديلات نظام التقاعد تزامنا مع مناقشته في

البرلمان (المستقلة) / شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الإثنين، مظاهرة ضد تعديلات نظام التقاعد، تزامنا مع بدء مناقشتها في البرلمان.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول، أن المظاهرة دعت إليها النقابات العمالية، حيث اجتمع المتظاهرون «لم يحدد عددهم»، بميدان «أوبرا»، قبل التوجه نحو مبنى الجمعية الوطنية «البرلمان».

وطالب المتظاهرون، بسحب تعديلات نظام التقاعد التي اقترحتها الحكومة، مرددين شعارات مؤيدة لحركة “السترات الصفراء”.

كما حملوا لافتات عليها عبارات، منددة بالتعديلات، وبالرئيس إيمانويل ماكرون.

وشهدت المظاهرة حدوث صدامات عندما حاول المتظاهرون دخول مبنى البرلمان، ومنعتهم الشرطة من ذلك.

والإثنين، بدأت الجمعية الوطنية الفرنسية، في مناقشة تعديلات نظام التقاعد، التي ينتظر المصادقة عليها في 3 مارس المقبل.

من جهة أخرى، شهدت رحلات المترو في العاصمة، اضطرابات بين الفينة والأخرى، جراء الإضراب الذي نظمته الهيئة المستقلة للنقل في باريس «را تي بي» (الشركة المكلفة بتدبير قطاع المواصلات في باريس).

وتشهد فرنسا منذ ديسمبر 2019، إضرابات شعبية ومظاهرات ضد مقترح حكومي لإجراء تعديلات على نظام التقاعد في البلاد.

وتصرّ حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون على تطبيق ما أسمته «إصلاحات في نظام التقاعد»، فيما تدعو النقابات إلى سحبه.

ونظام التقاعد موضوع شديد الحساسية في فرنسا، إذ لا يزال السكان متمسكين بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يُعتبر من أكثر الأنظمة التي تؤمن حماية للعاملين في العالم.