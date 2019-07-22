مطلع آب.. تطبيق آلية جديدة لدخول الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية عبر المنافذ الحدودية

(المستقلة)..اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأثنين ٢٠١٩/٧/٢٢ عن تطبيقها لآلية جديدة لدخول الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والمختبرية و ستباشر العمل بتنفيذها اعتبارا من ٢٠١٩/٨/١ .

وقال بيان عن الهيئة ” ستشرع الهيئة بصفتها جهة تنفيذية بتطبيق ما ورد بتوصيات لجنة الأمر الديواني رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠١٩ والذي تضمن وضع آلية للسيطرة على دخول الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والمختبرية بدءا من المنافذ الحدودية وصولا الى المذاخر الخاصة بالمكاتب العلمية و وزارة الصحة ”

وأشار البيان الى اعتماد الميناء الجاف في ابو غريب بالاضافة الى موقع الشالجية بالعاصمة بغداد كنقطتي ترسيم لهذه المواد .

وتم اعطاء مهلة ١٢٠ يوما من تاريخ ٢٠١٩/٧/١٦ و بعدها يتم اعتماد دخول هذه المواد حصرا عن طريق منافذ ( مطار بغداد، ومطار البصرة، وميناء ام قصر الأوسط، ومنافذ( طريبيل والمنذرية وابراهيم الخليل )

وحذرت الهيئة ، ان ايا من هذه المواد ستعامل معاملة المواد المهربة في حال ورودها من خارج هذه المنافذ التي تم تحديدها وبعد انتهاء فترة المهلة اعلاه وستخضع للمادة (١٩٢) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل .

كما أكدت الهيئة أستثاء المواد الأولية الداخلة في صناعة الادوية من اجراءات الأوامر الديوانية (١٤٧) لسنة ٢٠١٨ (٦) لسنة ٢٠١٩ وتطبق بحقها نفس الاجراءات المعتمدة حاليا .