مطعم يبتكر طريقة غريبة لحماية الزبائن من كورونا (فيديو)

(المستقلة)..أدّت إجراءات الإغلاق التي تفرضها العديد من الدول على جميع الأنشطة التجارية، إلى خسائر اقتصادية فادحة، رغم أهميتها في حماية الناس من فيروس كورونا الذي تحول إلى وباء عالمي.

وأعلنت بعض الدول تخفيف إجراءات الحظر بصورة تدريجية والسماح لبعض المنشآت التجارية بممارسة أعمالها ومنها المطاعم.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد ابتكار أحد المطاعم لطريقة غريبة في حماية زبائنها من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19”.

وتعتمد هذه الطريقة على إلزام رواد المطعم على الدخول في إطار هواء منفوخ ومحمل على أربع عجلات صغيرة، ليسمح للشخص بالتحرك بداخله.

وتهدف هذه الإطارات إلى تحقيق مسافة آمنة بين كل شخص وآخر، والتي تقدر بنحو مترين، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

Restaurant uses giant inflatable tubes to keep customers apart pic.twitter.com/bblwJL8eXA — The Sun (@TheSun) May 18, 2020

المصدر: سبوتنيك عربي