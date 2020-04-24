مطرب أميركي يفجر مفاجأة حول مايكل جاكسون

فجر المطرب الأمريكي كينيث براين أثناء مشاركته ببث مباشر مع المطرب تيدي رايلي، مفاجأة حين كشف أن الراحل مايكل جاكسون طلب منه المساعدة في الوصول إلى الممثلة هالي بيري لمواعدتها.

وقال كينيث أن ملك البوب اتصل به قائلاً “هل تعرف هالي بيري؟”، ليرد: “بالطبع أعرفها”، ليقول جاكسون “أريدك أن تصنع لي معروفاً وتتصل بها وتُخبرها بأنني أريد مواعدتها؟”.

وأكد كينيث أنه قام فعلاً بالاتصال بمدير أعمال الفنانة آنذاك وبلغها رسالة مايكل.

وتابع كينيث المعروف باسم Babyface تفاصيل القصة التي تكشف لأول مرة، وقال أن الرسالة صدمت مدير أعمال هالي بيري، وقال أنهاغريبة وغيرمنطقية، ورفض الافصاح عن ردها بعد استقبالها الرسالة.

وكانت قد انتشرت خلال الساعات الأخيرة، صور من بث مباشر لملك البوب الراحل، زعم البعض انها تم بثها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وبالبحث عن أصل الفيديو تبين أنه لم يتواجد عبر حسابه الشخصي، بالإضافة إلى عدم ذكر أى من وسائل الأعلام العالمية لذلك البث المباشر الذي ظهر فيه شبيه لمايكل جاكسون يتحدث من خلاله للجمهور.

وكشفت بعض التقارير الأخري إن الصور المتداولة هي من فيديو بثه ابناءه في مؤخراً وتم تداول الصورعلى إنها ظهور جديد لملك البوب الراحل، وبالبحث عن الصور وجد ان البث المباشر تم مشاهدته من قبل 5 ملايين شخص وقت البث وهو ما لا يمتلك جاكسون عبر حسابه الشخصي الذي يحتوي على 4 مليون و300 ألف متابع فقط، مما يثبت عدم حقيقة البث