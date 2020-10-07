مطربة سورية ترد على منتقديها بعد دعوتها بتوزيع حبوب منع الحمل فى مخيمات اللاجئين

المستقلة/منى شعلان/ أثارت المطربة السورية رشا رزق، حالة جدل واسعة في سوريا ، وتعرضت لهجوم عليها من قبل متابعيها ، وذلك بسبب منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك”، طالبت فيه بمنع الإنجاب في المخيمات السورية، وذلك بدعوى أن سوريا بلد غير آمنة للإنجاب.

وكتبت رشا رزق، قائلة : “نداء إلى كل المنظمات الإنسانية، فريق ملهم منظمة بنفسج بسمة وزيتونة وكل الأفراد الناشطين بالعمل الإنساني عشان الله ابعتوا مساعدات حبوب منع مشان ما تبعتو بعدين أضعافهن أدوية وعلاجات لتشوهات وأمراض ومصايب”.

وأضافت: “كل من يخلف ولد بالمخيمات هو بحكم المجرم وخلصنا خلينا نعمل حملة منع الحمل، سوريا ليست بلد آمنة لإنجاب أطفال”.

وإنقسمت الآراء بين مؤيد لها ، ومعارض ، وجاءت التعليقات على النحو التالي:” معك حق عم يجيبو ولاد للحياة مشان يموتوهن اكتر لازم هدا يطبق في نسوان لستها عم تحمل تجيب شي ١١ولد مو معقولة مع أوضاع كورونا و فقر و تعتيير و يطلعو عندن ربو و أمراض تخوف بكفي يا حاجي.

وأضاف أخر : القصة مو قصة عدم توفر الحبوب ، بس الشغلة شغلة فكر وعقائد انو حرام الحبوب وفكرة منع الحمل مو واردة بتفكير الناس بهالمناطق ، بينما قال متابع أخر : بتعرفي انه بالقانون السوري لليوم يجرم بيع موانع الحمل.

وردا على منتقديها قالت رشا : “نتكلم كثير عن حقوق المرأة المسلوبة وإذ نرى أن حقوق الطفل هي آخر أولوياتنا. خسرت سوريا جيلاً كاملاً من الطفولة المقهورة المشوهة البائسة الأمية. أنقذوا من لديكم و بعدين الله بيفرجها علينا جميعاً. إعقل ثم توكل. الرغيف يلي بيطعمي اثنين ما بيطعمي أربعة ولا خمسة ولا عشرة، إذا العالم كلو خذلنا لازم ننقذ أنفسنا بالوعي لواقعنا. لا تجعلو من الواقع السيء أسوء. الطفل أولا و ليس آخراً ،الطفل مستقبلنا الطفل أملنا، طفل معافى أفضل من خمسة جوعانين. شو لازم نشرح أكتر من هيك؟”.

الفنانة السورية رشا رزق من مواليد دمشق 1976، احترفت الغناء منذ سن التاسعة ، وهى حالياً أستاذة غناء أوبرالي في المعهد العالي للموسيقا بدمشق، الذي تخرجت فيه عام 2002.

لعبت رشا رزق دور جمانة في أول أوبرا عربية قدمت في قطر وهي “ابن سينا” للمؤلف ميخائيل بورستلاب، ودور الساحرة الأولى في دايدو وإينياس في تونس ودور ميكائيلا في كارمن، وقدمت عددا من الحفلات في باريس، مونتريال عمان والدوحة.

شاركت في حفلات الأوركسترا السيمفونية السورية، وغنت في عدة حفلات لموسيقا الباروك في دمشق، وعمان وأمستردام ، وسجلت ألبوما مع فرقة كونتراستو أرمونيكو لموسيقا الباروك.

كما أدت رشا رزق شارات مسلسلات رسوم متحركة في فترة التسعينيات، أشهرها كابتن ماجد، دروب ريمي، المحقق كونان، أنا وأخي، وعهد الأصدقاء.