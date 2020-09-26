مطالبة الداخلية بتسليم المواقع المعدة للاستثمار للجهات المستثمرة
المستقلة.. طالب عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي بتسليم المواقع الاستثمارية التي تشغلها الى الجهات التي حصلت على اجازة استثمار لتلك المواقع.
وقال العرادي ان تهيئة البيئة الاستثمارية مسؤولية جميع المؤسسات وان العراق بلد يملك حجم عمل واسع يتطلب ان تدعم جميع المؤسسات رؤوس الاموال التي تقصد البلاد وتهيء الاجواء المناسبة لها.
ولفت الى وجود عدد من المواقع الحاصلة على اجازة استثمارية منذ سنوات عديدة ولكن الجهات المستثمرة لم تستلم موقع العمل كونه مشغول من قبل وزارة الداخلية، ومنها سوق الثلاثاء الذي ينتظره مشروع استثماري كبير يزين مدينة بغداد ويوفر فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب.
واشار الى ان “المعروف عن راس المال جبان ويبحث عن البيئة الامنة وهنا يجب ان تتظافر جميع الجهود لخلق بيئة امنة تستقطب كبريات الشركات ورؤوس اموالها وما تملكه من تقانات متطورة”.
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