مطالبة الداخلية بتسليم المواقع المعدة للاستثمار للجهات المستثمرة

المستقلة.. طالب عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي بتسليم المواقع الاستثمارية التي تشغلها الى الجهات التي حصلت على اجازة استثمار لتلك المواقع.

وقال العرادي ان تهيئة البيئة الاستثمارية مسؤولية جميع المؤسسات وان العراق بلد يملك حجم عمل واسع يتطلب ان تدعم جميع المؤسسات رؤوس الاموال التي تقصد البلاد وتهيء الاجواء المناسبة لها.

ولفت الى وجود عدد من المواقع الحاصلة على اجازة استثمارية منذ سنوات عديدة ولكن الجهات المستثمرة لم تستلم موقع العمل كونه مشغول من قبل وزارة الداخلية، ومنها سوق الثلاثاء الذي ينتظره مشروع استثماري كبير يزين مدينة بغداد ويوفر فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب.

واشار الى ان “المعروف عن راس المال جبان ويبحث عن البيئة الامنة وهنا يجب ان تتظافر جميع الجهود لخلق بيئة امنة تستقطب كبريات الشركات ورؤوس اموالها وما تملكه من تقانات متطورة”.