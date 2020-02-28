مطالبات بمنع عرض فيلم Onward ووضع ديزني فى قائمة المحظورات.. تفاصيل

(المستقلة) – منى شعلان/ واجه فيلم Onward ، عدة انتقادات منذ إعلان شركة ديزني ، عن ظهور أول مثلية الجنس ، فى فيلم الأنيمشن ، المقرر طرحه فى السينمات بمختلف دول العالم 6 مارس المقبل.

والشخصية مثلية الجنس ،هي الضابطة “سبيكتر” التي ستؤدي صوتها كاتبة السيناريو المثلية “لينا وايتهي” ، ضمن أحداث العمل الذى يعد تعاونا مشتركا بين كل من شركتى ديزنى، و Pixar.

وأعربت رابطة One Million Moms أول رابطة الأسرة الأمريكية ، على غضبها ، بظهور شخصية مثلية فى الفيلم كما أصدرت بيان :” تنبيه إلى جميع الآباء والأمهات، مجموعتنا بحاجة إلى مساعدتكم للتأكد من أن أكبر عدد ممكن من الناس يدركون أن ديزني تدخل جدول أعمال LGBTQ (هي منظمة المثليات والمثليون وثنائيو الجنس والمتحولون جنسياً والمخنّثون) على العائلات، وخاصة الأطفال، في فيلم الرسوم المتحركة القادم Onward ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع ” eonline “.

واعتبرت المجموعة أن ديزني هذه المرة تلقن الأطفال جدول أعمال LGBTQ بشكل علني ، وأعطت أمثلة على مرات سابقة لديزني مثلت فيها منظمة الـ LGBT في Star Wars وBeauty and the Beast و Toy Story 4 ، وأوردت المجموعة أن ديزني تحاول تحويل أطفالهم إلى “شواذ” ، ووقع ما يقرب من 20 ألف شخص على عريضة المجموعة التي أبلغت ديزني أنهم لن يشاهدوا “Onward”.

من ناحية أخرى رفعت فنانة تدعى Sweet Cecily Daniher دعوى قضائية ضد ديزنى وبيكسار، والمنتج Kori Rae، بسبب فيلم Onward ، تتهمهم بسرقة رسمتها، واستخدامها فى السيارة التى تظهر فى الفيلم، دون الحصول على إذن منها.

ويدور فيلم الأنيمشن Onward حول شقيقين قزمين في سن المراهقة، إيان وبارلي لايت فوت، واللذين يقعان في عالم خيالي في الضواحي، حيث يقومان برحلة لاكتشاف ما إذا كان لا يزال هناك القليل من السحر لقضاء يومهم الأخير، مع والدهما الذي توفي عندما كانا صغارا.

فيلم Onward من بطولة أصوات توم هولاند، كريس برات، جون راتزينبرجر، جوليا لويس دريفوس، اوكتافيا سبنسر.