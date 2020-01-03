مطار بغداد يعود الى الخدمة بعد ساعات من اغلاقه نتيجة القصف ليلة امس

مطار بغداد يعود الى الخدمة بعد ساعات من اغلاقه نتيجة القصف ليلة امس

المستقلة … افاد مصدر امني، الجمعة، بعودة مطار بغداد الدولي الى العمل بعد ساعات من اغلاقه نتيجة القصف ليلة امس.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “مطار بغداد الدولي يعود الى الخدمة بعد ساعات من اغلاقه نتيجة القصف ليلة امس”.

وكان مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن ثلاثة صواريخ سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، ما ادى الى وقوع اصابات وحرق عجلتين.

واعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية في بغداد.