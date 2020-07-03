مطار المثنى ببغداد يحترق

ذكر مصدر أمني عراقي، الجمعة، أن حريقا اندلع داخل مطار المثنى في العاصمة بغداد.

وقال المصدر مساء اليوم الجمعة، أن الحريق نشب في منطقة تسودها الأشجار والأعشاب الواقعة خلف الحي السكني بداخل منطقة مطار المثنى في وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف أن فرق الإنقاذ توجهت للسيطرة وإخماد النيران وإبعادها عن المطار والعمارات السكنية والأبنية القريبة.

وتتعرض المنشآت الحكومية والقطاع الخاص لحرائق بين الحين والآخر دون معرفة الفاعل لهذه الحرائق التي تكبد العراق بسببها خسائر كبيرة.