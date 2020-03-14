مطار السليمانية يقرر الحجر الصحي على الوافدين من 42 دولة

(المستقلة)..أعلنت ادراة مطار السليمانية الدولي، اليوم السبت، عن وضع المسافرين القادمين من عدد الدول في الحجر الصحي.

وقال بيان صادر عن ادارة المطار “استنادا الى البيانين رقم 16 و17 الصادر من قبل اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان، انها تعلم المواطنين العراقيين والاجانب القادمين الى مطار السليمانية وجميع المنافذ الحدودية، بانه سيتم وضعهم في الحجر في حال زيارتهم لعدد من الدول خلال فترة 30 يوما من وصولهم الى المطار”.

واشار البيان الى ان الدول المشمولة هي (بلجيكا، هنغاريا، كرواتيا، الدانمارك، استونيا، المانيا، فرنسا، اليونان، ألبانيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، التشيك، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فنلندا، اسبانيا، السويد، البوسنة والهرسك، بريطانيا، أيرلندا، اسكوتلندا، النروج، صربيا، مونتينيغرو، بلغاريا، النمسا، وسويسرا).

واضاف كما سيتم وضع المواطنين العراقيين والاجانب الذين زاروا لبنان خلال الـ 30 يوما المنصرمة في الحجر الصحي للفترة التي تم تحديدها من قبل وزارة الصحة في اقليم كوردستان.

واشار البيان أن الوافدين من الدول المذكورة سينضمون الى الوافدين من الدول التي سبق الاشارة اليها في بيانات سابقة و هي ( ايطاليا، الصين، ايران، كوريا الجنوبية، اليابان، سنغافورة، تايلند، تايلند، الكويت والبحرين)