مطار السليمانية يعلن إنطلاق أول رحلة خارجية الى عمان

(المستقلة) …. أعلنت ادارة مطار السليمانية، الثلاثاء، عن إنطلاق أول رحلة خارجية بعد رفع الحظر عن المطار، مبينا أن الرحلة ستبدأ ظهر اليوم من مطار السليمانية الى عمان.

وقالت إدارة المطار في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه إنه “من المقرر أن تبدأ رحلة جوية من مطار السليمانية الى مطار عمان في الساعة 1:30 من ظهر اليوم بحسب الجدول المرسل من الخطوط الجوية العراقية”.

وأضافت أن “شركات الطيران تستعد حاليا لتنظيم جداول الرحلات الجوية لإستئناف نشاطاتها”.

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، في (13 اذار 2018)، إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية بعد قرارغلق اجواء المطارين أمام الرحلات الخارجية على خلفية إجراء الاستفتاء في 25 أيلول 2017.