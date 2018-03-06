مطار السليمانية : غدا انطلاق أول رحلة دولية الى السعودية

(المستقلة) من المقرر أن تنطلق، غدا الاربعاء، أول رحلة دولية من مطار السليمانية بعد انقطاع خمسة اشهر الى السعودية لوجبة من المعتمرين بعد موافقة العبادي عليها.

وقال مدير العلاقات والاعلام في مطار السليمانية، دانا محمد في تصريح الصحفي لوسائل اعلام تابعتها ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء , إن “الرحلة ستنطلق فجر الغد بشكل مباشر من مطار السليمانية الى السعودية ضمن سلسلة رحلات تقل المعتمرين وزوار المشاعر المقدسة بالتناوب بين مطاري أربيل والسليمانية وبشكل يومي”.

يذكر أن استئناف رحلات العمرة تُعد أول حركة للطيران الدولي في اقليم كردستان بعد اغلاق السلطات العراقية الأجواء على مطاري أربيل والسليمانية في أيلول 2017 ضمن حزمة الاجراءات التي اتخذت ضد الاستفتاء.

وكانت العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل شهدت توترا إبان إجراء الأخيرة استفتاء شعبيا على إنشاء دولة كردية في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، وتأزمت العلاقة بشكل أكبر بعد إعادة انتشار القوات الاتحادية بالمناطق المتنازع عليها في السادس عشر من تشرين الأول بناء على أوامر عليا من القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء حيدر العبادي.