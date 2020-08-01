مطار أربيل يستقبل أول طائرة قادمة من بغداد مع إجراءات على المسافرين

(المستقلة)… اعلن مطار أربيل الدولي في اقليم كوردستان عن استقباله أول طائرة قادمة من بغداد بعد أشهر من الاغلاق، فيما فرض جملة إجراءات على المسافرين ضمن تدابير مكافحة وباء كورونا.

وقال إعلام مطار أربيل في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم السبت إن “المطار استقبل أول طائرة قادمة من بغداد في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم”، مبينا أن “هناك جملة إجراءات واجب اتباعها من قبل كافة المسافرين عبر المطار”.

واضاف البيان ” واشترطت ادارة المطار على كافة المسافرين استخدام الكمامات والكفوف ضمن مبنى المطار”، مؤكدة أنه “بحسب جهة السفر، على المسافرين إجراء فحص فيروس كورونا (PCR)، كما على المسافرين التواصل مع شركة الخطوط الجوية التي يسافرون عبرها، قبل الوصول إلى المطار، للتأكد من الأوضاع الصحية في الوجهة التي يسافرون إليها”.

واشارت الى أن “الفحوصات تجرى بحسب قرار مديرية صحة أربيل، في مركز الجامعة الصحي على طريق كركوك، جانب كلية العلوم”.

ودعت ادارة مطار اربيل المسافرين الوافدين إلى إقليم كوردستان إلى “إجراء فحص (PCR) قبل 48 ساعة من الوصول، أو يمكن الفحص في مطار أربيل، وعلى نفقة المسافر”، مشددة على “كافة الوافدين التعهد بحجر أنفسهم لمدة 14 يوماً بعد وصولهم إلى الإقليم”.

واستثنت ادارة المطار من الشرط الأخير (الحجر لمدة 14 يوماً) “كلا من الوفود الرسمية ورجال الأعمال والسياح الذين يزورون الإقليم لمدة قصيرة”.

وأعادت السلطات العراقية في 23 تموز الماضي، فتح مطاراتها أمام الرحلات الجوية السياحية بعد إقفال استمر أربعة أشهر، إثر فرض الحجر الصحي لوقف انتشار فيروس كورونا.(النهاية)