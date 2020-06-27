مطاحن كربلاء الاهلية ترفض التجهيز حتى تسديد الحكومة مستحقاتهم المالية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. رفضت المطاحن الاهلية في كربلاء ، تجهيز وكلاء مادة الطحين في أقضية ونواحي شرقي المحافظة بسبب عدم استلام المستحقات المالية من الحكومة المركزية .

وقال الصحفي حسن شاكر الاسدي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء السبت ، لقد “مضى أكثر من 40 يوما على عدم تجهيز الكثير من مناطق قضاء الهندية، ونواحي الجدول الغربي، والخيرات، شرقي كربلاء بمادة الطحين “.

وأوضح إنه ” وبحسب المعلومات التي وردت الينا مفادها ، إن “اصحاب المطاحن الاهلية يرفضون تجهيز الوكلاء بسبب عدم استلامهم اجورهم ومستحقاتهم من الدولة “.

وأضاف إن ” سعر كيس الطحين وصل في السوق الى 40 الف دينار “.

وطالب الاسدي ، محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، الاهتمام بالمواطن الذي يعيش ظروف الحجر الصحي وقرارات الحظر الشامل لخلية الازمة بسبب تفشي وباء كورونا ، والتدخل لحلها “.