مطاحن كربلاء الاهلية ترفض التجهيز حتى تسديد الحكومة مستحقاتهم المالية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. رفضت المطاحن الاهلية  في كربلاء ،  تجهيز وكلاء  مادة الطحين في أقضية ونواحي شرقي المحافظة بسبب عدم استلام المستحقات المالية من الحكومة المركزية  .

وقال الصحفي حسن شاكر الاسدي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء السبت ،  لقد “مضى أكثر من 40 يوما على عدم تجهيز الكثير من مناطق  قضاء الهندية، ونواحي الجدول الغربي، والخيرات، شرقي كربلاء  بمادة الطحين “.

وأوضح إنه ” وبحسب المعلومات التي وردت الينا مفادها ، إن “اصحاب المطاحن الاهلية يرفضون تجهيز الوكلاء بسبب عدم استلامهم اجورهم ومستحقاتهم من الدولة “.

وأضاف إن ” سعر كيس الطحين وصل  في السوق الى 40 الف دينار “.

وطالب الاسدي ، محافظ كربلاء نصيف الخطابي  ، الاهتمام بالمواطن الذي يعيش ظروف الحجر الصحي وقرارات الحظر الشامل لخلية الازمة بسبب تفشي وباء كورونا ، والتدخل لحلها “.

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