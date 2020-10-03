مضادات حيوية طبيعية يجب تناولها مع اقتراب الشتاء

المستقلة / لا شك أن استهلاك المضادات الحيوية بطريقة خاطئة أو عشوائية يؤدي الى مقاومة هذه المضادات وبالتالي التقليل من فعاليتها، علماً أنه من الضروري استشارة الطبيب قبل البدء باستهلاك هذه الأدوية.

ومع اقتراب فصل الشتاء، من المستحسن استهلاك أطعمة ومكوّنات صحية وطبيعية يومياً للوقاية من الأمراض الشائعة أو تخفيفها أو حتى علاجها.

من هذا المنطلق سنقدم لكم لائحة ببعض المضادات الحيوية الطبيعية التي تحمي أجسامكم من العدوى أو الالتهابات:

– الثوم: يُعرف الثوم حول العالم بخصائصه الوقائية والعلاجية. وبفضل محتواه من مركبات الكبريت والأليسين ونشاطه المضاد للاحتقان والمطهر، فهو يساعد في مكافحة الأمراض اليومية وخاصة في الطقس البارد. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الأبحاث عن فاعلية الثوم في القضاء على العديد من البكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، إضافة الى خصائصه المضادة للجراثيم.

– العسل: لطالما استخدم العسل لعلاج الجروح والوقاية من العدوى أو حتى القضاء عليها. ومع تسليط الضوء على نشاط العسل المضاد للميكروبات والالتهابات في التئام الجروح، تم إجراء تجارب سريرية عشوائية لتقييم قدرته على الشفاء باستخدام الضمادات التقليدية وغيرها مع العسل. وتبيّن أن ضمادة العسل كانت أكثر قدرة على شفاء الجرح مع نتائج جمالية ملفتة.

– الزنجبيل: يُنصح باستخدام الزنجبيل لتقليل الغثيان والقيء وتسهيل عملية الهضم، مع تقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات. وتمكنت دراسات عدة من تحديد النشاط المضاد للميكروبات الخاص بالزنجبيل ضد بعض الكائنات الحية الدقيقة الشائعة مثل P.aerugonosa أو مسببات الأمراض مثل P.ingivalis.

– الأوريغانو: لفتت بعض المعلومات الى أن الأوريغانو هو مضاد حيوي طبيعي، وتصبح فعاليته أقوى عندما يتم تحويله إلى زيت، وبالتالي فهو يعالج الالتهابات والطفيليات ونزلات البرد.