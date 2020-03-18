مصير مؤلم للداعية “وسيم يوسف” بعد تلقيه الضربة الأخيرة

المستقلة /تلقى الداعية وسيم يوسف، ضربة جديدة في الإمارات، وذلك بعد عزله من إمامة جامع زايد الكبير وإلغاء برنامجه التلفزيوني.

وأعلنت الإعلامية الإماراتية، بسمة الجندلي، صدور حكمًا ببراءة جميع المتهمين الذين ادعى عليهم وسيم يوسف واتهمهم بسبه وقذفه، وخاض حربًا إعلامية بسببهم.

وقالت “الجندلي” في تغريدة على حسابها بتويتر: “في القضية التي رفعها وسيم شحادة علينا نبارك للجميع اليوم الحكم براءة لهم جميعًا والحمد لله رب العالمين”.

في القضية التي رفعها وسيم شحادة علينا نبارك للجميع اليوم الحكم براءة لهم جميعاً و الحمد لله رب العالمين…

خمسة براءة و الحمد لله

وواحد فقط غرامة و حق مدني…#شكرا_محامون_الامارات#وسيم_يوسف — Bassma Al Jandaly (@Bassmaaljandaly) March 9, 2020

وأوضحت الإعلامية الإمارتية، أن خمسة أشخاص من الذين رفع عليهم وسيم يوسف الدعوى حازوا أحكامًا بالبراءة وواحد فقط ثبتت بحقه غرامة و حق مدني.

وبحسب مصادر، فإنه في الجلسة الماضية اتهم قاضي المحكمة الداعية الأردني الأصل بتهم نشر الكراهية والعنصرية؛ تزامنًا مع محاكمة خصومه، إذ أجل المحاكمة إلى 18 من مارس الجاري.

يوم الأربعاء الثامن عشر من مارس جلسة المحكمة الثانية في محاكمة وسيم يوسف شحادة في المحكمة الجنائية في أبوظبي بتهمة نشر الكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية

وشكرا#وسيم_يوسف — Bassma Al Jandaly (@Bassmaaljandaly) March 16, 2020

ويحاكم وسيم يوسف بتهم “نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي”.