مصمم أزياء يثير ضجة بصوره مع رزان مغربي

المستقلة /أثار مصمم الأزياء أحمد عبد الله ضجة كبرى على الـ”سوشيال ميديا” بعد نشره مجموعة صور تجمعه بالنجمة رزان مغربي، ومنها صور وهو يحملها وصور أخرى ممسكًا بيدها، وعلق عليها من خلال حسابه على “إنستغرام” وكتب: “مهما كانت الظروف والأحداث استمتع بوقتك مع أقرب حد ليك” .

وتباينت الآراء حول الصور، فالبعض تساءل إن كانت رزان انفصلت عن زوجها من دون الإعلان عن ذلك الأمر، أما البعض الآخر فدافع عنها وأكد أنهما اصدقاء وأن صورهما تدل على قوة علاقتهما بحسب (مجلة لها).

وكان مصمم الأزياء أحمد عبد الله قد أثار جدلاً كبيراً منذ شهور بعلاقته بريم البارودي، إلا أن الأخيرة خرجت ونفت كل ما تردد حول وجود علاقة عاطفية تجمع بينهما.

وأوضحت ريم البارودي وقتها أن أحمد عبد الله يعد واحدًا من أقرب اصدقائها وأنها تحب تصميماته.

يُذكر أن أحمد عبد الله كشف من قبل عن إرتداء رزان مغربي أكثر من 25 فستان من تصميمه معبرًا عن سعادته بالتعاون معها.