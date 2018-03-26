مصل روسي مضاد للإدمان على المخدرات

(المستقلة)… يعمل علماء من روسيا على إعداد مصل يحول دون تطور الإدمان على المخدرات الثقيلة.

وقالت صحيفة “إزفيستيا” الروسية نقلا عن مدير المركز العلمي للمخدرات، تاتيانا كليمينكو، إن الحديث يدور الآن عن مخدرات الأفيون مثل المورفين والهيروين. لكن تلك القائمة يمكن أن تضاف إليها في المستقبل مخدرات أخرى.

وقالت، تاتيانا كليمينكو، إن اختبار المصل يجري على قدم وساق. وفي حال نجاحه يمكن أن يلقح المراهقون به كخطوة وقائية.

كما قال كبير خبراء المخدرات والأمراض النفسية في روسيا، يفغيني بريون، إن عدد الأشخاص المدمنين على المخدرات في روسيا انخفض خلال الأعوام القليلة الماضية بنسبة 2%.

وأضافت الصحيفة أن المصل يُوقف تأخير المادة المخدرة بفضل إنتاج أجسام مضادة لها. وقال الخبراء إن المصل سيبحث عن الأفيون في دم الإنسان ليحجبه. أما جسم الإنسان فيحفظ جسما مضادا ينتجه المصل لينتج أجساما مضادة بشكل مستقل في حال ظهور الأفيون في دمه مرة أخرى.(النهاية)