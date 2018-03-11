مصطفي كامل يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

دعا الكاتب الصحفى مصطفى كامل سيف الدين، رئيس مجلس ادارة بوابة وراديو الشباب نيوز المواطنين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وذلك لدعم الدولة المصرية والتصدى للهجمة الشرسة التى تتعرض لها مصر من قوى الشر.

وأضاف سيف الدين” :” نزولك للانتخاب واجب وطنى وحق دستورى ودعم للدولة المصرية أمام الهجمة الشرسة التى تتعرض لها من قوى الشر، وعلموا أولادكم حب الوطن، وعلموهم أن الاستقواء بالخارج خيانة، وعلموهم أن الوقوف ضد إرادة الوطن خيانة، وأن المطالب الفئوية خيانة، وأن الدم يهون في سبيل الوطن، ومعنى العزة والكرامة و التضحية، فسيأتى على أحدهم يوما ما يقرر مصير الأمة “.

وأكد على أن الدولة توفر كافة الأجواء المناسبة من أجل خروج الانتخابات في أبهى صورة لها، وأنه لابد من مشاركة جميع المواطنين، فمصر لها حق علينا في النزول للإدلاء بصوتنا طبقًا لحقنا الذي كفله الدستور لنا.

وأشار إلى أنه خلال الأربع سنوات الماضية تم تأسيس قواعد الدولة المصرية، وإحداث تنمية غير مسبوقة، مطالبًا المواطنين بعدم الاستماع إلى الدعوات الهدامة التي تهدف إلى النيل من عزيمة المصريين، وتوعية أبنائنا وشبابنا وكافة أطياف المجمتع بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات.