مصطفى ملائكة ينضم لقائمة «الحراس الهدافين» في الدوري السعودي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أحرز مصطفى ملائكة، حارس مرمى الفيصلي، الهدف الثاني في تعادل فريقه بنتيجة 2-2 مع الفتح، مساء السبت، في الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين، لينضم إلى 3 حراس، سبق لهم التسجيل في الدوري السعودي.

ويتميز ملائكة صاحب الـ33 عاما عن الحراس الذين سبق لهم التسجيل في الدوري السعودي، أنه أحرز الهدف دون الاعتماد على ركلة جزاء، حيث سجله من ضربة رأسية في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية حراس المرمى الذين سبق لهم التسجيل في الدوري السعودي، منذ تطبيق نظام الاحتراف بداية من موسم 2008-2009.

مبروك زايد:

حارس مرمى اتحاد السابق من 2000 إلى 2014، سجل ضربة جزاء في الفوز 3-0 على الرائد، بموسم 2010-2011 من الدوري، وهو أول حارس مرمى يسجل في تاريخ الدوري السعودي.

عصام الحضري:

الحارس المصري المخضرم لعب في صفوف التعاون في موسم 2017-2018، وأصبح ثاني حارس مرمى يسجل في تاريخ الدوري السعودي، بإحرازه هدفا في الفوز 4-0 على الاتفاق.

عبدالله المعيوف:

حارس الهلال أحرز الهدف الثالث في فوز فريقه على الرائد (3-1)، في الجولة 17 من الموسم الحالي من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، تماما كسابقيه زايد والحضري.

أداء قوي لحارس الفيصلي:

مصطفى ملائكة انضم إلى الفيصلي في صيف 2018 قادما من نادي هجر، وسرعان ما حصل على المركز الأساسي مع الفريق.

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وشارك ملائكة في 19 مباراة مع الفيصلي هذا الموسم، بواقع 17 في الدوري السعودي و2 في كأس خادم الحرمين الشريفين، واستقبل خلالها 21 هدفا.

يذكر أن الفيصلي يحتل حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 28 نقطة من 18 مباراة، علما بأن شباكه استقبلت 20 هدفا.