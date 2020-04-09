مصطفى فهمي يكشف سر شبابه الدائم

المستقلة /تحدث الفنان المصري مصطفى فهمي، عن سر رشاقته وشبابه الدائم هو وشقيقه الفنان حسين فهمي، والعديد من أسرارهما الشخصية.

مصطفى فهمي، قال خلال لقائه في برنامج “سهرانين”، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية one: “احرص على شم الأكسجين، لما له من أثر بالغ على تجديد خلايا الجسم، كما أن حسين غاوي رياضة، ولكن ليس لديه الحماس والاستمرارية، وعنده في البيت الأجهزة ويستخدمها على خفيف”كما نقلت مجلة “جولولي”.

كما أكد حسين فهمي، على حبه الشديد للرياضة، وكرهه للسهر، قائلًا: “بحب الحياة في النور أنا مش بتاع ليل لأني شخص رياضي، آه أوقات بسهر بس مش السهر اليومي اللي هو للفجر، بالعكس بحب النهار أكتر لأني بلعب الرياضة بتاعتي وبخرج وأروح وأجي”.

وأضاف: “أنا مدمن رياضة، لما بحس إن عندي ضغط نفسي بلعب رياضة وعلمت ابني ده إنه يطلع طاقته في الرياضة، وخسرت 11 كيلو جرام من وزني في الفترة الأخيرة بسبب خضوعي لرجيم قاسٍ”.

ووصف شقيقه الفنان حسين فهمي بـ”الفرفوش”، مؤكدًا إنه يكبره على الورق فقط ولكن في الحقيقة هو الأكبر، موضحًا: “أي حاجة بيقولهم روحوا اسألوا مصطفى”.