مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي بسبب حذائه

تفاجأ الممثل المصري مصطفى خاطر بهجوم غير مسبوق من الشعب الكويتي، بعدما ارتدى حذاءً تتشابه ألوانه مع علم دولة الكويت.

ودشن النشطاء هاشتاج #الكويت_تاج_راسك_يا_مصطفى_خاطر، هاجموا خلاله الفنان الشاب، واتهموه بأنه تعمد فعل ذلك خاصة في الأزمة التي تشهدها الكويت مع بعض الوافدين المصريين العالقين في مراكز الإيواء.

وقدم خاطر اعتذاره للشعب الكويتي مؤكداً أنه لم يقصد ذلك، ونشر فيديو عبر انستجرام قال فيه: “امبارح لقيت هجوم كبير أوي أوي وفظيع من ناس كتير في دولة الكويت الشقيق، وبيقولوا إنى كنت لابس جزمة عليها دولة الكويت، والله العظيم أكتر دولة سافرتها في حياتى الكويت، وأكتر بلد ليا صحاب فيها كتير هي الكويت، وعملت فيها صداقات، وبحب البلد دى جدا، ومش في دماغى ولا قصدى خالص، أن الجزمة ألوانها أيه أصلا، احنا بنشتغل وفى ستايلست هي اللى بتلبسنى، هي لبستنى فعلا، وهى كمان ماتقصدش ولا جيه في دماغى تماما إنى أضايق حد من اخواتى الكويتيين وأنا آسف”.