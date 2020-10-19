مصطفى الكاظمي يلتقي نظيره الفرنسي جون كاستكس في باريس

المستقلة / – التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نظيره الفرنسي جون كاستكس في باريس.

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية(واع) اليوم الاثنين، ان ” رئيس مجلس الوزراء ، عقد اجتماعاً مع نظيره الفرنسي في باريس”.

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،يوم امس الاحد، الى العاصمة الفرنسية باريس في مستهل جولته الاوروبية .

وغادر الكاظمي العاصمة بغداد، متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس وذلك في مستهل جولته الأوربية التي تشمل أيضا بريطانيا وألمانيا”، ويرافقه، في جولته الأوربية، وفد حكومي رفيع يضم عددا من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة”.

وسيجري رئيس الوزراء لقاءات عدة مع كبار المسؤولين في هذه الدول الثلاث، والتباحث معهم بشأن تطوير العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وبلدانهم في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية والصحية، فضلا عن بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء هشام داود، قد كشف عن أبرز محاور جولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأوروبية، فيما أشار إلى مهام فريق تقصي الحقائق المشكل بشأن أحداث تشرين من العام الماضي.

وتابع داود ، أن “الوفد الذي يرافق رئيس الوزراء ضم محافظ البنك المركزي ووزير المالية وعدداً من الاقتصاديين الكبار، لإقناع البلدان الأوروبية بوضع العراق في المكان الصحيح ليتمكن من بدء النمو والنشاط الاقتصادي المقبول والانفتاح على العالم”.

ولفت داود إلى أن “العراق تعرض لحيف كبير وحصار لسنوات والأسباب كانت سياسية وعسكرية”، مؤكداً أن “العالم كان يخشى من العراق، لكن الآن أصبح العكس فالعراق يدعو للحياد، وبات عنصرا إيجابيا، وهناك إلحاح من قبل العديد من البلدان لزيارته”.

وأوضح، أن “الزيارة الى أوروبا تحمل الطابع السياسي في الدرجة الأولى، من خلال دعم الدول الأوروبية للعراق ورغبة العراق في لعب دوره بالمنطقة”، لافتاً إلى أن “المضمون الثاني للزيارة الأوروبية هو الجانب الاقتصادي وسيتم التباحث حول المترو في بغداد (المترو المعلق) وإنشاء مطارات في بعض المحافظات، فضلاً عن الجانب الزراعي وصناعة الأغذية” .