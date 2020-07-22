مصر: مقتل 18 شخص بسيناء

أعلن الجيش المصري، إحباط هجوم على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء .

وذكر بيان الجيش، الثلاثاء، أن القوات نجحت فى إحباط محاولة هجوم لعناصر مجهوله على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربات وعدد من العناصر الإرهابية.

وذكر أن قوات التأمين للارتكاز الأمني قامت بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة أشخاص داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، مما أسفر عن مقتل 18 فرداً منهم فرد يرتدى حزاماً ناسفاً، وتدمير 4 عربات منهم 3 عربة مفخخة.

وأضاف أنه ونتيجة لذلك فقد أسفرت المواجهات عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة 4 آخرين.

وكان شهود عيان ومصادر قبلية قد ذكرت أن عناصر إرهابية، بينهم انتحاريان هاجموا معسكرا للجيش بقرية رابعة ببئر العبد، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، وشوهدت ألسنة النيران بكثافة في محيط المكان، وتمكنت قوات الجيش من تصفية عدد من الاشخاص. أضافوا أن القوات الجوية قامت بتمشيط المنطقة ولاحقت عدداً من العناصر خلال فرارها وتمكنت من تصفية مجموعة كبيرة منهم.