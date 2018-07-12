مصر للطيران تنفي مانشر بالمواقع الالكترونية حول حدوث اعطال خطيرة وتطالب وسائل الاعلام بتحرّي الدقة

المستقلةً – القاهرة – وليد الرمالي

بإلإشارة إلي مانُشر بإحدي المواقع الإلكترونية بعنوان ” العناية الألهية تنقذ طائرة مصرللطيران القادمة من لندن ” تنفي مصرللطيران صحة المعلومات الواردة بالخبر وتوضح انه اثناء عملية الدفع الخلفي لطائرة مصرللطيران رحلة رقم ms780 القادمة من مطار هيثرو إلي مطار القاهرة صباح اليوم حدث عطل فني بسيط علي أرض مطار هيثرو وليس كما ذُكر بالموقع اثناء الطيران ، وبناء عليه قرر قائد الطائرة الرجوع إلي الموقع مرة أخري وتم عمل الصيانة المطلوبة لإصلاح العطل الفني والتي استغرقت حوالي نصف ساعة ، وقد طلب اثنين من الركاب فقط إلغاء رحلتهم وإنزال حقائبهم بناء علي طلبهم وليس كما ذُكر بالخبر معظم ركاب الرحلة واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير ساعتين و20 دقيقة فقط وليس 4 ساعات تأخير كما جاء بالخبر .

وتهيب وتكرر الشركة الوطنية مناشدتها لوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة وعدم المبالغة والتهويل في الأخبار الخاصة بها والتأكد من صحتها من خلال المصادر الرسمية وخاصة مايتعلق بالسلامة الجوية وأمن الطيران لأن ذلك يسيئ إلي صورتها أمام الرأي العام وعملائها الكرام وخاصة أن الشركة تتبع أعلي معايير السلامة الجوية في تشغيل رحلاتها ، من ناحية أخري قررت مصرللطيران إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواقع الإلكترونية والصحفية محررة الخبر التي تعمدت الإساءة وتشويه صورة أحد الصروح الوطنية .