“مصر للطيران” تلجأ للاقتراض بسبب كورونا

(المستقلة)..لجأت الشركة القابضة لمصر للطيران إلى الاقتراض من البنوك للوفاء ببعض التزاماتها الخارجية، نتيجة توقف النشاط والخسائر التي سببتها أزمة فيروس “كورونا”.

وكشف الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت التفاوض مع بنكي الأهلي ومصر على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه، وفقًا لما قاله لصحيفة “البورصة”.

وقال زكريا إن القرض يهدف إلى سداد أقساط القروض الخارجية المستحقة على الشركة في ظل توقف حركة الإيرادات الناتجة عن فيروس كورونا البالغة 3 مليارات جنيه شهريًا، وقدر رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إجمالي القروض الخارجية المستحقة على الشركة بقيمة 13 مليار جنيه، مضيفًا أن قيمة الخسائر بلغت نحو 3 مليارات جنيه منذ أزمة انتشار وباء فيروس كورونا بواقع مليار جنيه شهريًا.

وكان محمد معيط، وزير المالية المصري،قد أصدر قرار تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة تداعيات أزمة فيروس “كورونا” المستجد، التي تسببت في توقف حركة الطيران عالميًا، بمنح الشركة القابضة لمصر للطيران ملياري جنيه كقرض مساند تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80% من حجم التشغيل المحقق عام 2019، وذكر أن الشركة قامت بصرف التمويل المساند من قبل وزارة المالية البالغ 2 مليار جنيه على دفعات لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا لسداد عدد من الالتزامات منها المصروفات الثابتة كأجور العاملين.

وأشار إلى أن الشركة قامت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية، تمهيدًا لعودة تشغيل الطيران الخارجي تتضمن تعقيم الطائرات، علاوة على توزيع ماسكات ومواد مطهرة للمسافرين وإجراءات أخرى، خاصة بالتباعد الاجتماعي داخل الطائرة. وقال زكريا، إن حركة الطيران الداخلي لم تشهد انتعاشة خلال موسم الأعياد الأخير من قبل المسافرين في ظل إغلاق الشواطئ.