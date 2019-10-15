مصر للطيران تسير خطا جديدا لمدينة هانغتشو الصينية وتخفيض 50% علي اولي رحلات الخط الجديد

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

في ضوء اهتمام مصر للطيران بالتوسع في السوق الأسيوي وتقديم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصرالعربية عن افتتاح أحدث خطوطها من القاهرة إلى مدينة هانغشتو بالصين اعتبارًا من 29 نوفمبر المقبل صرح بذلك الطيار اشرف الخولي رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية .

وأضاف الخولي يسعدنا بهذه المناسبة منح العملاء تخفيض 50% على أسعار تذاكر السفر من القاهرة لهانغتشو و من هانغتشو لجميع نقاط الشركة ويمكن للعملاء الإستفادة بهذا العرض حتي 05 نوفمبر للسفر من 29 نوفمبر و حتى 31 ديسمبر 2019.

هذا من المقرر ان تسير مصر للطيران رحلتين إسبوعيا الي هانغتشو ابتداء من 29 نوفمبر القادم

ويمكن للعملاء الحجز من خلال موقعنا الإلكتروني www.egyptair.com او الاتصال علي 1717 او من خلال مكاتبنا و وكلاء السياحة المعتمدين.

جدير بالذكر ان مصر للطيران تسير رحلة يوميا الي جوانزو و3 رحلات اسبوعيا الي بكين.