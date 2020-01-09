مصر للطيران تستآنف رحلاتها الي بغداد

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اصدرت مصر للطيران بيانا حول عودة رحلاتها الي بغداد جاء فيه

بعد تقييم و متابعه الموقف الأمني ، قررت مصرللطيران استئناف رحلاتها الجوية الي بغداد اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق ١١ يناير علي أن يتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإتخاذ مايلزم من قرارات وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات.

وتهيب مصرللطيران من السادة عملائها الكرام المسافرين علي رحلات بغداد في الاتجاهين مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال مركز الاتصالات التليفونية علي رقم ١٧١٧ من أي موبايل أو زيارة أقرب مكتب لمصرللطيران