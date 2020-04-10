مصر: لا تراويح بوجود كورونا

المستقلة /أصدرت وزارة الأوقاف المصرية بيانا بشإن إقامة صلاة التراويح، وما دار من جدل حول ذلك في ظل انتشار وباء فيروس كورونا في مصر ومختلف أنحاء العالم.

وصرح محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، إن “ما ينطبق على صلاة التراويح هو ما ينطبق على سائر صلاة الجمع والجماعة، مشددا أن عودتها مبنية على زوال علة تعليقها، وأنه لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو التراويح بالمساجد أو محيطها ما لم تزل علة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها”، حسبما نقل موقع “مصراوي”.

وأوضح الوزير: “كون التجمعات بصفة عامة سببًا في نقل عدوى فيروس كورونا، وإن عودة فتح المساجد مرتبطة بعدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر، وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات العامة لم تعد تشكل خطرًا على حياة الناس لانتهاء انتشار عملية الفيروس، فإننا نسأل الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا وسائر بلاد العالمين”.

وحذر جمعة من أن “الوزارة ستقوم بإنهاء تصاريح وخدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة أو إلقاء الدروس في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية”.