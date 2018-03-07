المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

نتابع معكم في المستقلة اهم الاخبار التي نشرت عن مصر في الصحافة العالمية ونبداها بوكالة اسوشيتدبرس حيث كتبت عن مطالبة لجنة برلمانية بريطانية للسلطات المصرية السماح لهم بزيارة الرئيس الأسبق محمد مرسي في محبسه، قائلين إن “صحته تتدهور بسبب سوء ظروف الاحتجاز”، وفق ما ذكرته أسوشيتد برس. وقال النواب المنتمون للحزبين الرئيسيين في المملكة المتحدة إنهم تقدموا بطلب للسفير المصري بلندن، بعد طلب من عائلة مرسي، وفق ما ذكرته صحيفة الجارديان. ويترأس اللجنة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني كريسبين بلانت، وتضم في عضويتها إدوارد فولكس وزير الدولة لشؤون العدل السابق وعضو مجلس اللوردات، والطبيب الشرعي بول وليامز، والمحامي المخضرم تيم مولوني، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول، وموقع ميدل إيست آي، وموقع ميدل إيست مونيتور.

وواصلت الصحف الأجنبية اهتمامها بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر، والتي استمرت لثلاثة أيام اختتمها أمس بزيارة للجامع الأزهر، وفقا لوكالة أسوشيتد برس. وتناولت وكالة شينخوا وصحيفة “سعودي جازيت” البيان المشترك الصادر عن رئاسة الجمهورية أمس حول زيارة محمد بن سلمان لمصر ولقائه بالرئيس السيسي. وشهد الجانبان التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون بين البلدين، وكان من أبرزها الاتفاق على إنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة 16 مليار دولار الذي سيقوم بتمويل عملية تطوير 1000 كيلومتر مربع بجنوب سيناء ضمن مشروع مدينة “نيوم” السعودية، بجانب مشروعات أخرى.

واستمر الإعلام الأجنبي في تسليط الضوء على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال موقع “يو إس إيه توداي” إن دور الأقباط مهم في دعم الرئيس السيسي، في حين تساءل موقع “JCPA” عن شكل الانتخابات مع عدم وجود منافسة تذكر، فيما ترى صحيفة واشنطن بوست أن الشيء المثير في نتيجة الانتخابات سيكون معدل الامتناع عن التصويت.

ومن الأخبار العالمية الأخرى المتعلقة بمصر ايضا ما يلي:

اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر، تعد مؤشرا على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لمستويات لم تصلها من قبل، وفقا لتقرير نشره موقع “AIJAC”.

قال موقع “هوتيل بيزنس” إن افتتاح فندق هيلتون مصر الجديدة يأتي ضمن توسع شركة “هيلتون” العالمية في مصر.

وقال الخبير الاقتصادي سامح أبو عرايس إن البنك المركزي يقوم بتضخيم حجم الاحتياطي الأجنبي على نحو غير صحيح، مشيرا إلى أنه يتم احتساب القروض وحصيلة السندات الدولية ضمن الاحتياطي، وفقا لموقع “ميدل إيست آي”، الذي نقل تصريحاته عن موقع المصريون المؤيد لجماعة الإخوان.

وابرزت الصحف الاجنبية فوز المنتخب المصري لرياضة سلاح الشيش بست ميداليات في البطولة الأفريقية لـ “شباب وناشيء” السلاح بنيجيريا، وفقا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات.

كما دعا أحد الأئمة في مصر في خطبة الجمعة إلى الجهاد ضد الكفار في أراضيهم إلى أن يسود الإسلام، وفقا لموقع “JNS” الإسرائيلي.