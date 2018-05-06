مصر في الصحافة العالمية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وصفت كاتيا إيكيميان، الفتاة الأمريكية الروسية التي تتعلم تصميم الملابس، مصر بأنها “المكان المناسب لتعلم الخياطة”، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. وقالت إيكياميان، والتي التحقت بالمدرسة الأمريكية بالقاهرة، أن الأقمشة في مصر رخيصة الثمن. واعتادت أن تصنع الفساتين لنفسها ولزميلاتها. وصنعت إيكياميان فستانا لزوجة رئيس متحف الفنون والتي ستحضر به في عرض الأزياء الشهير “ميت جالا” غدا.

نشرت مجلة نيو يوركر مقالا كتبه المؤلف الأمريكي بيتر هيسلر، والذي تناول فيه ذكرياته أثناء إقامته في مصر. وقال هيسلر إنه انتقل هو وأسرته للعيش في القاهرة في أكتوبر عام 2011 وعاد للعيش في كولورادو في صيف عام 2016، وبهذا فقد شهد هيسر أكثر الفترات إثارة عقب ثورة يناير. وبالرغم من الاضطرابات السياسية التي كانت تشهدها البلاد، إلا أن هيسلر استطاع أن يتجول في أنحاء مصر وقام بزيارة الأماكن السياحية التي كانت مهجورة حينها. وقال هيسلر إن مصر كانت “أم الدنيا” لابنتيه التوأمتين.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، دعت منظمة العفو الدولية السلطات في مصر إلى إسقاط التهم الموجهة إلى المصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف بـ “شوكان” والإفراج الفوري عنه.

ومن أخبار الدبلوماسية وتجارة خارجية

السودان وإثيوبيا تتعهدان بعدم الإضرار بحصة مصر من المياه: جددت كل من السودان وإثيوبيا تعهدها بعدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل بسبب إنشاء سد النهضة، وفقا لموقع “نيو تايمز” الرواندي. وقال الرئيس السوداني عمر البشير، في مؤتمر صحفي عقب لقاءه رئيس الوزراء الإثيوبي بالخرطوم، إن السد سيكون نافعا لكل من مصر والسودان وإثيوبيا. وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن بلاده ليس لديها أية نوايا للإضرار بمصر أو السودان.

روسيا ترفض شحنة بطاطس مصرية: رفضت هيئة الرقابة الروسية أمس السبت، دخول شحنة تزن 140 طنا من البطاطس المصرية بعد وصولها لميناء نوفوروسيسك الروسي، وذلك لإصابتها بحشرة فراشة البطاطس، وفقا لموقع “آر تي عربي”. ويعد هذا هو الحظر الثاني من الجانب الروسي لدخول البطاطس المصرية خلال شهرين، إذ رفضت سلطات الحجر الزراعي الروسية في مارس شحنتين من البطاطس قادمتين من مصر نظرا لتلوثهما بالعفن البني. وقالت وزارة التجارة والصناعة حينها إن روسيا لم تحظر استيراد البطاطس المصرية بوجه عام ولكن الحظر شمل منطقتين فقط وهما مصدر الشحنتين اللتين رفضتا. وفي أبريل، أعدمت السلطات الرومانية 1100 كيلو جرام من البطاطس المصرية بعد أن أثبتت الفحوصات إصابتها بالعفن البني.

السعودية تدرس المشاركة في الصندوق السيادي المصري: أبدت المملكة العربية السعودية اهتمامها بالصندوق السيادي المصري الذي يجري تأسيسه برأسمال مرخص 200 مليار جنيه ورأسمال مدفوع بقيمة 5 مليارات جنيه، وهو ما جاء في ختام فعاليات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالرياض خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو الجاري. وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة أن مصر والسعودية اتفقتا على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة. ويأتي ذلك بعد قرار السلطات السعودية الشهر الماضي رفع الحظر عن استيراد الفراولة والفلفل من مصر والذي دام لتسعة أشهر. واستعرض الجانبان أيضا خلال اجتماعاتهما سبل تسهيل حركة العمالة بين البلدين.