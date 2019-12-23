مصر: فيديو المرافعة في قضية “محمود البنا” والحكم 15 عاماً على القاتل

والتي قضى فيها بجلسة اليوم بمعاقبة المتهمين محمد أشرف عبد الغني راجح ومصطفى ومحمد مصطفى الميهي وشهرته “حماصه”، إسلام عاطف رمضان عواد بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا عن جميع الاتهامات للارتباط، وبمعاقبة المتهم إسلام إسماعيل عبد الحكيم البخ بالسجن لمدة خمس سنوات عن جميع الاتهامات ومصادرة السلاح المضبوط.