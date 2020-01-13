مصر: شاب يحطم جمجمة والدته المسنة بفأس

المستقلة/قتل شاب مصري، والدته المسنة، بوحشية بعدما حطم رأسها بفأس لأنها رفضت غسل ملابسه.

بدأت الواقعة في محافظة الشرقية، بمصر حيث تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من مستشفى الأحرار بوصول” أم الهنا م م ال ” 60 سنة مقيمة قرية تابعة لمركز منيا القمح مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتم حجزها بالعناية المركزة.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن نجلها “إسلام س ش إ” 28 سنة تعدى عليها بالضرب بفأس، بسبب رفضها غسل ملابسه، وبالقبض على الشاب اعترف بارتكاب الواقعة للسبب المذكور وزعم أنها تعامله معاملة قاسية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعـة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية.