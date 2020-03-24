مصر.. حظر تجول وتعليق إضافي للمدارس لمواجهة كورونا

( المستقلة)…اتخذت السلطات المصرية عدة قرارات احترازية جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إجراءات جديدة لمواجهة كورونا، تشمل حظر التجول وتعليق حركة المواطنين وحركة النقل العام ووسائل المواصلات من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، وإغلاق المحال التجارية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، وإغلاقها كاملا يومي الجمعة والسبت، وإغلاق كافة الملاهي والمقاهي وكافة المطاعم ومحال المأكولات على أن يقتصر العمل بها على نقل الطلبات مع تعليق خدمات الحكومة مثل الشهر العقاري والتأمينات والمرور لمدة أسبوعين.

وقرر رئيس الوزراء تعليق الدراسة لأسبوعين إضافيين، ووقف خدمات الحكومة مثل الشهر العقاري والمرور.

من جانبها، وضعت وزارة الداخلية أجهزتها في حالة تأهب قصوى لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء الشاملة لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء المصري، أنه سيتم فرض عقوبات صارمة على المخالفين وفق قانون الطوارئ.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء قراراً بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة بشكل عاجل لتوفير المستلزمات الوقائية لمواجهة كورونا.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن القرار يأتي في ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع درجة الاستعداد القصوى على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية لجميع دول العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار الفيروس.

يذكر أن الرئيس المصري أعلن صباح اليوم الثلاثاء أنه كلف الحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.( النهاية)