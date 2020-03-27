مصر: حذف 3 مواد في منهاج الثانوية العامة

المستقلة /أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، تعديل جدول الامتحانات للشهادة الثانوية لهذا العام.

ويتضمن القرار طبقا لتصريحات الوزير، حذف المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، بهدف التيسير على الطلاب في ظل الأزمة الراهنة لمواجهة انتشار فيرس كورونا المستجد.

وتتمثل المواد التي تخرج من جدول امتحانات الشهادة الثانوية، مادة التربية الدينية والتي كان من المقرر الامتحان فيها يوم 7 حزيران المقبل، ومادة الاقتصاد والإحصاء والذي كان قرر امتحانها 9 حزيران، ومادة التربية الوطنية وكان مقرر امتحانها 28 حزيران