مصر تقهر تونس وتتوج بكأس أمم أفريقيا لليد

المستقلة / حسام الدين جمال / فاز منتخب مصر على نظيره التونسي بنتيجة 27-22، في نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، التي احتضنتها تونس، ليتوج باللقب.

وبهذا حصد المنتخب المصري بطاقة التأهل المباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020، فيما يخوض منتخبي تونس والجزائر (الثالث) مرحلة الملحق الفاصل.

وكان منتخب الجزائر قد فاز في وقت سابق (الأحد) على أنجولا 32-27، ليحقق المركز الثالث في البطولة الأفريقية.

المنتخب المصري توج باللقب للمرة السابعة في تاريخه، ليتساوى مع الجزائر في المركز الثاني بين أكثر المنتخبات تتويجا.

وينفرد منتخب تونس بصدارة قائمة الأكثر تتويجا بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، برصيد 10 ألقاب.

يذكر أن هذا هو النهائي التاسع الذي يجمع بين تونس ومصر في البطولة، علما بأن “الفراعنة” حققوا اللقب 5 مرات (1992 و2004 و2008 و2016 و2020)، مقابل 4 ألقاب لنسور قرطاج (1979 و2006 و2010 و2018).