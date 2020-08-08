مصر.. تفاصيل ضبط 40 فتاة بتهمة التحريض على الفسق

(المستقلة)… أكدت صحيفة (الجمهورية) المصرية، أن الجهات المختصة فى انتظار ورود تحريات مباحث الآداب النهائية بشأن وقائع ضبط 40 فتاة لاتهامهن بالتحريض على الفسق والترويج للدعارة فى مناطق مختلفة بالجيزة، تمهيدا لإحالة المتهمات للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام المحاكم المختصة.

ونقلت الجريدة عن مصادرها الخاصة، بأن جهات التحقيق حرزت هواتف الفتيات المقبوض عليهن بعد فحصهن من قبل الجهات الفنية التي أظهرت أن هناك شات إباحي بين عدد من المقبوض عليهن والزبائن والاتفاق على ممارسة الرذيلة مقابل حصولهن على مبالغ مالية تصل إلى 300 جنيه وأيضا صور عارية لعدد منهن.

وأجرت الجهات المختصة تحقيقات موسعة مع الفتيات واستمعت إليهن وسجلت اعترافات لعدد منهن بشأن التحريض على الفسق والفجور والترويج للدعارة.

و ضبطت الشرطة المصرية، المتهمات قبل ممارسة الرذيلة، وحرزت القوات هواتف محمولة تحتوي على شات إباحي وصور عارية للفتيات، وتم التحفظ على المتهمات، وعرضهن على جهات التحقيق المختصة التي قررت حبسهن لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة. (النهاية)