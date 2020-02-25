مصر تعلن الحداد 3 أيام حدادا على وفاة مبارك

(المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلنت رئاسة جمهورية مصر العربية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

وتوفى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض، وتولى رئاسة مصر لمدة اقتربت من 30 عاما، بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 25 يناير 2011، على التنحي عن حكم مصر.

اقرأ ايضا

نتنياهو يعرب عن حزنه لوفاة مبارك.. «زعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام»

القوات المسلحة المصرية تنعى وفاة مبارك: قائد من قادة حرب أكتوبر

الرئاسة المصرية تنعى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك