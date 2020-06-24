مصر تعفي السائحين من التأشيرة حتى نهاية الموسم

(المستقلة)..أصدرت الحكومة المصرية قرار بإعفاء جميع السائحين القادمين إلى مصر على متن الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية من رسم تأشيرة الدخول، وذلك حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2020 الذي يعتبر نهاية الموسم السياحي الصيفي.

وقال وزير السياحة والآثار المصرى، خالد العنانى، تم إعتماد برامج تحفيز غير مسبوقة وتم إعفاء التأشيرة السياحية لكل مواطنى العالم حتى 31 أكتوبر، مع الاستعداد لإعادة السياحة الخارجية إلى مصر من أول يوليو فى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.

و أشار وزير السياحة إلى أن هناك أكثر من 1200 فندق فى مصر وما حصل على تراخيص العمل حوالى 30% بحوالى 350 فندقآ 20 % منها فى شرم الشيخ ب69 فندقآ.

وكانت مصر قد فرضت مؤخراً تأشيرة دخول على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، علماً بأن هذا القرار سيتم تعليقه على غرار المفروض على باقي الجنسيات.

وتعليقاً على فرض جمهورية مصر العربية رسوم دخول على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، أن الرسوم المفروضة هي في حدود مبلغ 25 دولاراً أمريكياً لكل فرد وليست مقصورة على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط، وإنما هي على الجنسيات كافة ما عدا الاتفاقيات الثنائية، أما بالنسبة للرحلات المباشرة إلى مدينة شرم الشيخ فهي معفاة من الرسوم 100%.

وأكد أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسائح العربي ابتداءً من وصوله للمطار وحتى مغادرته، كما أنها حريصة بأن تكون جميع الأسعار المقدمة من إقامة وبرامج سياحية وغيرها من الخدمات بأسعار تنافسية وفي متناول الجميع.

وفي سياق متصل، أعلن محمد منار وزير الطيران المدني المصري، عن بدء رحلات الطيران بجميع مطارات الجمهورية المصرية اعتباراً من أول تموز/يوليو المقبل، وأنه سيتم ذلك مع الدول التي ستفتح مطاراتها الشهر المقبل، وذلك وفق الخطة التي أعلنتها الدولة لتشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية الفندقية والمطارات وشركات الطيران، موضحاً أنه بلاده ستطبق عدداً كبيراً من الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات.