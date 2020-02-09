مصر تعرض استعدادها لاستضافة قمة أفريقية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

الرئيس السيسي يعرض استضافة مصر لقمة أفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، وذلك من واقع مسؤليات مصر تجاه القارة وايمانا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن في القارة الأفريقية، وقد دعي السيد الرئيس الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي للتشاور المستفيض حول كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة وهذه القوة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الأفريقي واللجنة الفنية للدفاع، علي ان يعرض الأمر علي هيئة مكتب القمة في اقرب وقت”.