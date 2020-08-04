مصر تصدر اللؤلؤ والأحجار الكريمة بـ974 مليونا و342 ألف دولار

أعلنت الحكومة المصرية في بيان رسمي، أنها استطاعت تصدير كميات كبيرة من اللؤلؤ والأحجار الكريمة منذ بداية العام الجاري 2020 وحتى الآن.

ورصدت البيانات الحكومية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول إجمالي الصادرات المصرية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي إلى 974 مليون و342 ألف دولار، وذلك في 5 شهور فقط.

ورصدت البيانات “تطور حجم الصادرات المصرية من اللؤلؤ والتي استحوذت عليها دولة الإمارات العربية فقط، وتصدر اللؤلؤ قائمة السلع والمنتجات التي صدرتها مصر إلى الإمارات منذ بداية العام وحتى الآن، حيث بلغت صادرات اللؤلؤ في شهر يناير الماضي نحو 203 ملايين و290 ألف دولار، وسجلت نحو 192 مليونا و737 ألف دولار في شهر فبراير الماضي”.

وسجلت صادرات اللؤلؤ في شهر مارس الماضي نحو 149 مليونا و627 ألف دولار، فيما بلغت في شهر أبريل الماضي نحو 250 مليونا و518 ألف دولار، وفي شهر مايو الماضي بلغت نحو 178 مليونا و170 ألف دولار.

وجاء اللؤلؤ في صدارة ترتيب السلع والمنتجات التي تم تصديرها خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغ 221 مليونا و700 ألف دولار، مقابل 131 مليونا و601 ألف دولار في مايو من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 90 مليون دولار.

المصدر: اليوم السابع