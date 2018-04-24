مصر تشجع المستثمرين علي انتاج وتصدير التمور

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه يجري حالياً العمل على تشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع جديدة لإنتاج وتصنيع وتصدير التمور حيث يتم تقديم برامج الدعم الفني من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي FAITC التابع للوزارة لتشغيل تلك المصانع قبل موسم الحصاد القادم في سبتمبر 2018، الى جانب متابعة المشروعات البحثية في مجال النخيل والتمور الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتطوير سلاسل الإمداد والقيمة لقطاع التمور.

ومن جانبها أوضحت المهندسة حنان الحضري، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أنه يجري حالياً في إطار التعاون المستمر والوثيق مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الامارات العربية المتحدة إنشاء مخازن مبردة للتمور بقدرة تخزينية 4 ألاف طن بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة والتي تعد من أكبر المناطق انتاجا للتمور بمصر وتعاني من نقص القدرات التخزينية لتمور الواحة بعد الحصاد، إلى جانب تأهيل مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي بهدف زيادة طاقته الإنتاجية وتحسين الجودة وتطوير المنتجات وتطوير منظومة التعبئة والتغليف لتعظيم القيمة المضافة لتمور الوادي الجديد، بالإضافة إلى اعداد دراسات جدوي لإنشاء مصانع جديدة للتمور بأسوان والواحات البحرية، لتعظيم القيمة المضافة للتمور.

كما أشار الدكتور أمجد القاضي، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي إلى أنه جاري حالياً التوسع في ادخال التمور في الوجبات المدرسية وفي المنتجات الغذائية بشكل عام بالتعاون مع الجهات المعنية، والاستفادة من تمور الدرجة الثانية في انتاج مسحوق التمر المجفف كبديل للسكر والتمور الرطبة في انتاج عجينة التمور من خلال استقدام خبراء دوليين بالتعاون مع جائزة خليفة والخبراء الوطنيين من مركز البحوث الزراعية الي جانب خبراء مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي FAITC الذي يقوم بدوره في متابعة تنفيذ الاستراتيجية وتقديم الدعم الفني والاستشارات الفنية ونقل التكنولوجيا الحديثة وعقد ورش العمل الفنية لتعظيم القيمة المضافة والقدرات التصديرية علي مدار سلسلة القيمة لقطاع التمور وتعميق التصنيع المحلي لخطوط إنتاج التمور والتعبئة والتغليف للارتقاء بهذا القطاع الواعد.

كما أشارت منار نصار، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن المجلس يقوم بالترويج للتمور المصرية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه التجارية بالخارج، بالإضافة إلى الترويج للتمور المصرية بالمعارض الدولية المختلفة التي ينظمها المجلس حيث شارك المصنعون والمصدرون المصريون مؤخراً بمعرضي سيال أبو ظبي وجلف فود، كما ساهم المجلس التصديري في توفير المعلومات التسويقية وبيانات المستوردين بدول العالم المختلفة من خلال قاعدة بيانات المجلس.

وأوضحت أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية قام أيضاً بدعوة عدد من كبار مستوردي التمور، حيث تم بالمهرجان الثالث للتمور استضافة عدد (6) مستوردين أجانب من دول مختلفة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في استيراد التمور للتواصل مع مصدري التمور المصرية.