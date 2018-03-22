مصر تستعد لمعرض التجارة الافريقي في ديسمبر المقبل

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أعلن المهندس / طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر ستستضيف خلال شهر ديسمبر المقبل فعاليات معرض التجارة الأفريقي والذى تنظمه هيئة تنمية الصادرات المصرية بالتعاون مع الاتحاد الافريقى والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير “أفري اكسيم بنك” ، مشيراً إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث يأتى فى اطار حرصها على تعزيز علاقاتها مع كافة الدول الأفريقية خاصة في ظل إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية .

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالعاصمة الرواندية كيجالى على هامش مشاركته فى قمة الاتحاد الافريقى لاطلاق منطقة التجارة الحرة القارية – وشارك فيه الاستاذة/ شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات والدكتور / بينيديكت أوراما رئيس مجلس ادارة بنك الاستيراد والتصدير الافريقى والسيد / ألبرت موشانجا مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة- ان مصر قامت بالتوقيع على استضافة الدورة القادمة من المعرض وذلك خلال الفترة من 11 الى 17 ديسمبر 2018 ،لافتاً الى ان هذا المعرض يعد هو الأول من نوعه في إفريقيا حيث سيوفر منصة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية والسوقية وسيمكن المشترين والبائعين والمستثمرين والبلدان من إبرام صفقات تجارية تسهم فى زيادة حركة التبادل التجارى بين بلدان القارة السمراء خاصة في ظل انخفاض حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية من 63.4 مليار دولار خلال عام 2016 إلى 38 مليار دولار خلال عام 2017.

وأشار قابيل الى أنه سيتم عقد مؤتمر موسع طوال فترة المعرض لبحث عدد من القضايا والملفات التجارية والاقتصادية المتعلقة بالشأن الافريقى فضلا عن بحث سبل تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة وتيسير التجارة وإزالة العوائق والتحديات التي تواجه المستثمرين الأفارقة داخل القارة والتغلب على المشكلات المتعلقة بالنقل واللوجستيات والحواجز الجمركية، فضلاً عن التعرف على سلاسل القيمة الخاصة بتجارة الدول الأفريقية وطرق تعزيزها وتطويرها.

وفى هذا الاطار أكد وزير التجارة والصناعة أن القارة الأفريقية قد تخطو خطوات جادة لاستعادة مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى باعتبارها ثاني أكبر قوة في العالم من حيث المساحة والتعداد السكاني، فضلاً عن النشاط الاقتصادي القوي لعدد من دول القارة نظراً لاستحواذ فئة الشباب على النصيب الأكبر من التعداد السكاني في أفريقيا، لافتاً إلى ان اطلاق اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية يعد احد اهم النجاحات التى تحققها دول القارة حيث ان تحقيق التكامل الاقتصادى لن يتأتى الا من خلال فتح الاسواق وازالة القيود بين البلدان الافريقية .

ولفت قابيل الى ان مصر لن تألوا جهدا فى تقديم كل الدعم والمساندة لانجاح المعرض وتحقيق طموحات وتطلعات المواطن الافريقى ، حيث ستتولى هيئة تنمية الصادرات التابعة للوزارة متابعة كافة الترتيبات وتقديم كل التيسيرات للجهات المشاركة بهدف انجاح هذه الدورة والوصول الى نتائج تحقق صالح كافة الدول المشاركة .

ومن جانبها أوضحت الأستاذة/ شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات أن المعرض سيحظى بمشاركة كبيرة من الدول الأفريقية حيث من المخطط ان يستقبل أكثر من 1000 عارض و4500 مشتري للمنتجات يمثلون 55 دولة أفريقية ومن المتوقع أن يستقبل المعرض نحو 100 ألف زائر أفريقي و60 ألف زائر محلي.

وأشارت الى أن المعرض يستهدف في المقام الأول خلق ملتقي لرجال الأعمال والتجارة لعرض منتجاتهم وخدماتهم وإمكانية توفير تعاقدات تجارية بين الشركات من مختلف الدول الأفريقية، فضلاً عن إمكانية تبادل المعلومات والخبرات، لافتةً إلى أن المعرض يركز على عدد كبير من القطاعات تتضمن قطاع السيارات، والمنتجات الزراعية، ومواد البناء، والسياحة، والمنتجات الطبية والدوائية، والصناعات الثقيلة، والطاقة، والنسيج والملابس، والصناعات الهندسية.

وأكدت الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات أن مصر تلعب دوراً محورياً في قارة أفريقيا اعتماداً على علاقاتها الوثيقة مع نظرائها الأفارقة حيث تسعى مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة السمراء من خلال العمل على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدول الأفريقية، مشيرةً إلى أن وزارة التجارة والصناعة المصرية قد وضعت استراتيجية شاملة وخطة عمل تستهدف زيادة معدلات التبادل التجاري مع الدول الأفريقية بناءً على تحليل الوضع التجاري القائم بين مصر ودول القارة وتحديد الفرص التجارية المتاحة، فضلاً عن التركيز على إقامة عدد من المراكز اللوجيستية بالدول الأفريقية حيث قامت مصر بإنشاء أول مركز لوجيستي لها في كينيا خلال شهر يناير من العام الماضي.

ونوهت الشوربجي إلى أهمية هذا المعرض فى زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية ، مؤكدةً أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة تشير إلى وجود فرص هائلة لزيادة حجم التجارة المتبادلة بين مصر وقارة أفريقيا والوصول بها الى 3 مليار دولار سنوياً خاصة في مجالات المنتجات الزراعية، ومعالجة الغذاء، ومواد البناء، والمواد الكيماوية، والصناعات الهندسية.

كما أشار ألبرت موشانجا مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة أن هذا المعرض يعد أول معرض تجاري دولي إفريقي بهذا المستوى حيث سيحظى بمشاركة كبيرة من كافة الدول الاعضاء بالاتحاد الافريقى ، لافتا الى مساهمة المعرض فى تحقيق اهداف منطقة التجارة الحرة القارية التى اطلقتها الدول الافريقية تحت مظلة الاتحاد الافريقى .

واضاف الدكتور / بينيديكت أوراما رئيس مجلس ادارة بنك الاستيراد والتصدير الافريقى ان اقامة هذا المعرض والذى ستستضيفه مصر تحت رعاية وودعم البنك والاتحاد الافريقى يعكس خطة واهداف البنك نحو تعزيز حركة التجارة الافريقية ، لافتاً الى انه من المقرر عقد هذا المعرض مرة كل عامين .