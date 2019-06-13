مصر تستضيف منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز مناخ الاعمال والتجارة في المنطقة الأورومتوسطية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الاتحاد من اجل المتوسط الأسبوع المقبل

ينظم الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة يوم 18 يونيو الجارى، وذلك بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتنمية الدولية، وجمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الابيض المتوسط، والتمثيل التجاري المصري. ويشارك بالمنتدى ما يقرب من 150 من ممثلي مجتمع الاعمال والمجتمع المدني بالمنطقة الاورومتوسطية، وكذلك ممثلي بعض المنظمات الاقتصادية الدولية، وبالاضافة إلى عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الحكومات لدى الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط.

هذا ومن المقرر ان يقوم كل من السفير/ ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط والسيد/ أحمد الوكيل رئيس جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الابيض المتوسط والسيد/ يوسف الشمالي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني، والسيد/ إيفان سوركوش رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى مصر بالقاء كلمات خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى.

ويتيح منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط الفرصة أمام المشاركين من دول المنطقة لتبادل خبراتهم وأراءهم، وبحث أفضل الممارسات من أجل التعامل الكفء مع الفرص والتحديات، والخروج بتوصيات من شأنها تحقيق أقصى استفادة من أوجه التجارة الالكترونية، وكذلك الوصول إلى منطقة أورومتوسطية متكاملة تجارياً واقتصادياً.

ومن المقرر أن يلقي المنتدى الضوء على موضوعيين تجاريين ذي أهمية محورية للاندماج الاقتصادي لتلك المنطقة ونموها وهما موضوع النفاذ للأسواق، وموضوع التجارة الإلكترونية حيث سيناقش المشاركون من مجتمع الأعمال والحكومات والمنظمات الدولية الفرص والعوائق الحالية أمام نفاذ السلع للاسواق، وكذلك التوجهات الجديدة والافق التكنولوجية للتجارة الالكترونية.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط يمثل 9% فقط من إجمالي حجم التبادل التجاري في المنطقة الأورومتوسطية، كما أن تلك النسبة تمثل 1% فقط بين دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط وبعضها البعض، وبذلك تظل منطقة الاتحاد من أجل المتوسط الأقل اندماجاً على مستوى العالم.