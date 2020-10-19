مصر : تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار

المستقلة/- تستعد مصر لدخول حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقًا للبيان الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وقال الدكتور على قطب أستاذ المناخ ونائب رئيس هيئة الأرصاد السابق ، إن هناك طقسا غير مستقر يبدأ صباح الأربعاء مصحوبا بأمطار غزيرة ورعدية على الإسكندرية ومطروح السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

وتابع قطب أنها تمتد يوم الخميس إلى القاهرة العاصمة حتى السبت مع انخفاض كبير في الحرارة وتكاثر السحب.

فيما قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد أن حالة عدم الاستقرار تستمر حتى يوم الأحد المقبل، وستكون عبارة عن أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية، ومنها السلوم، ومطروح، والإسكندرية، والضبعة.

وأوضح شاهين ، في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام” المذاع على قناة “تن”، أن شدة الأمطار تزداد من يوم الأربعاء، وتمتد إلى مناطق أخرى، ومنها الوجه البحري فى كفر الشيخ والبحيرة، وتصل إلى القاهرة أمطار خفيفة يوم الأربعاء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: