مصرف الرافدين : شمول منتسبي بعض الدوائر الامنية بالسلف الشخصية

المستقلة /- اعلن مصرف الرافدين وهو احد اكبر المصارف الحكومية التي تقدم خدمات القروض بكل اشكالها ، شمول منتسبي مديريتي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالسلف الشخصية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، إنه “تقرر شمول تلك الدوائر بالسلف الشخصية عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية”.

وأشر البيان، إلى أنه “بإمكان المنتسبين التقديم على السلفة عن طريق الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans“.