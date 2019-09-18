مصر اكبر من كل المشككين

المستقلةً – القاهرة – بقلم سوزان بدوي

مصر قوية ، مصر عفية ، مصر أكبر من تافه يشكك في جيشها أو عميل يشوه سمعة قائدها، مصر أكبر كثيرا من تفكيره وتدبيره هو وأمثاله بعدما أغلقت(الحنفية) التي كان ينهل منها لما أصبح عليه الحال من حساب ورقابة تقول له (انت عليك فلوس للبلد) فيهرب ويوجه سمومه لبلده ويدعي إنه ضحية ويحاول تشويه كل شيء ، وليعلم كل من رغب العلم أن مصر وقيادتها وجيشها وشعبها على الطريق الصحيح ولا يقع في فخ هذا النصاب وأمثاله إلا البؤساء من محدودي التفكير ومن استطابوا العمى عن كل إنجاز يتم في بلدنا لسواد طغى على أنفسهم فصدق قول الله تعالى فيهم ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ).

فإياكم أن تقعوا في براثن الخونة والمعاتيه ، وإياكم والتقليل من شأن بلدكم بإنكار ما يتم من إصلاحات لم تحدث من قبل في تاريخ مصر القديم والحديث، إياكم ومحاولات بث الإحباط والادعاء بأننا نعيش معيشة ضنكا ، فمصر الآن أفضل وأقوى من أي وقت مضى وقد أنعم الله عليها وعلى شعبها بكل خيراته

فاتقوا الله ولا تنكروا أنعمه ولا تتركوا أنفسكم للحقد والكراهية

فتتهموا الناس بالباطل وأنتم لا تعلمون (أو تعلمون) فكل وضميره ، إذ أن هناك من لا يعلم لكنه غافل عن جهله فألا ليته يصمت ويمتنع عن نعيق لا يبشر إلا بالسوء ، وهناك من يعلم لكن ما أصاب نفسه من سواد طغى على ضميره فحاد عن الحق واستساغ نشر الباطل وليته يلقى جزاء المفسدين.

كلمات أوجهها لكل من دأبوا على تشويه الصورة في بلدهم إما عن جهل أو عن عمد – – مصر أم الدنيا التي لجأ إليها كل من أصيبت بلادهم بالنكبات فما لفظت ضيفها وما نضب خيرها ولا أصاب الجوع كائنا عاش على أرضها.

مصر أكبر منكم – – مصر بخير – – مصر في أمان الله وحفظه – – هذا وعده على لسان نبيه – – أهلها في رباط إلى يوم الدين وجندها خير أجناد الأرض ولتذهب جهود كل من يدعي غير ذلك إلى ميزان العدل عند مليك مقتدر يوم ينصب الميزان.