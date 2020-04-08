مصر: اتهامات لفنانتين باستغلال فيروس كورونا للشهرة

المستقلة /أعلنت الممثلة المصرية ألفت عمر أنها تعافت من فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد 19″، وذلك وسط اتهامات بمحاولتها الشهرة، خاصةً أن الإعلان عن إصابة أي فنان يظل حديث الصحف لفترة طويلة.

وقد نشر أحد المواقع الإلكترونية المحلية فيديو للممثلة المصرية ألفت عمر، تؤكد فيه أنها كانت مصابة بفيروس “كورونا”، ودخلت الحجر الصحي في منزلها لفترة طويلة، ولم تختلط بأحد، ونصحت الجمهور بعدم الذعر والخوف.

وتحدثت الممثلة عن الأعراض التي شعرت بها، قائلة إن حرارتها ارتفعت وشعرت بآلام في حنجرتها، ولم تكشف عن كيفية معرفتها أنها مصابة بـ”كورونا” وهل أجرت تحليلاً أم لا؟ وهو ما دفع الكثيرين لاتهامها باختلاق قصة لتحقيق الشهرة.

وبالكشف عن الصفحة الشخصية لألفت على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تبين أنها كانت خلال الأيام الماضية تنشر فيديوهات من شرفة منزلها برفقة أصدقائها، وتغني مع جيرانها، وكانت تكتب الكثير عن الفيروس.

وتشارك ألفت عمر في بطولة مسلسل “دوكس” مع كل من الفنانين مي سليم ومحمود حافظ وميدو عادل وأحمد كمال، من إخراج محمد الخبيري.

وأشهر أدوارها كانت في مسلسلات “قضية رأي عام” مع الفنانة يسرا، و”نصيبي وقسمتك” و”أريد رجلا” وغيرها من الأعمال.

تأتي هذه القصة بعد أيام من الجدل حول مغنية برنامج اكتشاف المواهب “أراب أيدول” إيناس عز الدين، إذ سبق أن نشرت فيديوهات عديدة لها وهي في حالة إعياء، ووصل الأمر إلى دخولها مستشفى حميات إمبابة، وبعدما أعلنت أنها مصابة بالفيروس تبين أن نتيجة التحليل “سلبية”، وهو ما دفع كثيرين لاتهامها بأنها تبحث عن الشهرة.

وبعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له، قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة نقيب الموسيقيين المطرب هاني شاكر، إحالتها إلى التحقيق خلال الأيام القليلة القادمة.