مصري يرحل الى روسيا على الدراجة ليشجع المنتخب

(المستقلة)..انطلق محمد نوفل من ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة في رحلة على دراجته لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا في حزيران.

ويأمل نوفل أن يصل إلى موسكو بعد رحلة يبلغ طولها 5000 كم وتستغرق 65 يوما برا، لمتابعة منتخب بلاده في أول مشاركة له بنهائيات كأس العالم لكرة القدم منذ 28 عاما.

ويعتزم نوفل الوصول إلى روسيا عبر الأردن وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا وأوكرانيا. ويسافر جوا فوق سوريا بسبب الحرب الأهلية ولن يتوجه إلى العراق لأسباب أمنية حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وحزم نوفل على دراجته قطع غيار وهاتفا محمولا إضافيا وبطاريات ومعدات تخييم، وإضافة إلى خيمته، وسيقيم نوفل في فنادق عندما يعثر على أي منها كما سيعتمد على كرم غرباء بمنحه فرصة للمبيت عندهم لمدة ليلة.