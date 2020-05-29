مصري يدعي أنه المهدي المنتظر

قالت وسائل إعلام مصرية إن الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة ألقت القبض على موظف إداري بمجلس مدينة كوم حمادة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لادعائه بأنه المهدي المنتظر.

ويواجه الشخص تهمة إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لأفكار مغلوطة عن الدين الإسلامي، وزعمه أنه المهدي المنتظر، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وتضمنت صفحات المتهم، البالغ من العمر 54 سنة، وحاصل على دبلوم فني، هجوما شديدا على مؤسسات الدولة، خاصة الأزهر الشريف، الذي وصف علماءه بالضالين.

كما تضمنت صفحته على موقع “فيسبوك” زعمه أنه من الأشراف المنتسبين إلى الرسول، وأنه صاحب معجزات إلهية، وكذلك روجت صفحته الشخصية لعمليات بيع الآثار الفرعونية، التي نشر خلالها مجموعة من التماثيل التي يشتبه بأنها أثرية.